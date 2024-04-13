'Наступать будет очень тяжело': эксперт назвал направление главного удара РФ

Россиянам будет трудно наступать в районе Роботино, поскольку ВСУ имеют там мощные оборонительные позиции, рассказал Нарожный.

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Куда направят главный удар оккупанты во время нового наступления / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты могут попытаться отодвинуть украинскую армию от Донецка через водохранилище. Перспектива нового наступления на Харьков и Сумскую область маловероятна. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона.

По его словам, фронт уже растянулся на примерно 1500 километров - от Херсона до Купянска. В случае атаки на Харьковщину, длина фронта увеличилась бы до 1800-1850 километров, что значительно усложнило бы логистику российских сил, которым для контроля над таким большим фронтом пришлось бы массово размещать войска.

"Если враг пойдет на Харьковщину - (протяженность фронта) станет примерно 1800-1850 километров. Это очень усложнит им логистику... Второй вопрос: одна бригада - это 50 километров. То есть на 400 километров им надо иметь с десяток бригад - это 50 тысяч, как минимум, которые будут находиться на этом участке фронта, не считая ударной группировки, которая будет непосредственно штурмовать. Где им сейчас взять 150 тысяч - я не вижу такого количества нигде, таких резервов", - сказал эксперт. видео дня

Нарожный отметил, что более вероятным направлением для главного удара России является Донецкая область. Он утверждает, что россияне будут пытаться отбросить украинскую армию от оккупированного Донецка за водохранилища.

"Если это произойдет, это упростит им логистику, это отбросит Вооруженные силы Украины дальше от моря, это "обезопасит" весь этот участок возле Мариуполя, возле Бердянска... И на участке Роботино тогда (в пессимистическом сценарии) наша армия окажется в глубоком "клине" и тогда наш фланг будет под угрозой", - предположил Нарожный.

Также военный эксперт отметил, что оккупантам будет сложно наступать в районе Роботино, поскольку украинские войска имеют там прочные оборонительные позиции.

"Там есть укрепления, которые мы заняли. Укрепления всегда строятся для обороны на 360 градусов. То есть там, куда мы зашли, мы можем держать оборону, поэтому наступать им будет очень трудно", - пояснил он.

Еще одно потенциальное направление наступления российских оккупационных сил - Купянско-Лиманское. Нарожный считает, что в этом районе враг может пытаться отбросить Вооруженные силы Украины за реку и улучшить свою логистику.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Новое наступление РФ - мнения экспертов

Как сообщал Главред, пропаганда России распространяет информацию о возможном "наступлении" на Харьков, Херсон, Сумы или Киев, направленную на промывание мозгов населения. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, оккупанты могут планировать удары на Угледар, Часов Яр, Краматорск и Купянское направление.

Также издание Financial Times утверждает, что российские оккупанты могут начать новое наступление этим летом и атаковать на четырех направлениях - в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Также возможно наступление в направлении Харькова или даже попытка захвата Киева.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне не способны на масштабное наступ ление в Украине этим летом. По его словам, то, что происходит на фронте сейчас, является их максимальными возможностями.

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