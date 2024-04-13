ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

На Восточном направлении Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Уточняется, что за потери армии РФ только на восточном направлении за 12 апреля составили 948 человек личного состава.
Также у врага потери в военной технике и ресурсах, среди них:
- танков – 21;
- боевых бронемашин – 43;
- РСЗО – 2;
- пушек и минометов – 17;
- противотанковых средств – 2;
- автомобильной техники – 38;
- средств РЭБ – 4;
- БПЛА – 562;
- ПУ БпЛА – 1;
- укрытий – 18;
- складов боеприпасов – 13.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы. Россияне атаковали небольшими группами на бронетехнике.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории. Российская армия начала массово использовать РЭБ на бронетехнике, что сильно мешает работать БПЛА.
Как сообщалось ранее, Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте. Украинских военных, которые с начала полномасштабного вторжения находятся на фронте отправят на отдых, отметили в Генштабе ВСУ.
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