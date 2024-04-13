ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

За сутки ВСУ уничтожили сотни российских оккупантов и десятки танков РФ.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

На Восточном направлении Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Уточняется, что за потери армии РФ только на восточном направлении за 12 апреля составили 948 человек личного состава.

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Также у врага потери в военной технике и ресурсах, среди них:

танков – 21;

боевых бронемашин – 43;

РСЗО – 2;

пушек и минометов – 17;

противотанковых средств – 2;

автомобильной техники – 38;

средств РЭБ – 4;

БПЛА – 562;

ПУ БпЛА – 1;

укрытий – 18;

складов боеприпасов – 13.

/ t.me/Khortytsky_wind

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы. Россияне атаковали небольшими группами на бронетехнике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории. Российская армия начала массово использовать РЭБ на бронетехнике, что сильно мешает работать БПЛА.

Как сообщалось ранее, Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте. Украинских военных, которые с начала полномасштабного вторжения находятся на фронте отправят на отдых, отметили в Генштабе ВСУ.

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