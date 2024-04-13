Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

Украинские военные получили в три раза больше дронов за 2024-й год, чем за весь прошлый год.

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Сухаревский рассказал, как ВСУ компенсируют дефицит снарядов на фронте / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Для компенсации дефицита снарядов на поле боя украинские военные активно используют различные дроны отечественного производства. Об этом заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский рассказал журналистам, пишет "УНИАН".

"Ни для кого не секрет то, что ограниченность наших ресурсов в плане артиллерии как раз и компенсируется тем, что беспилотные авиационные комплексы, такие как типа FPV, типа сбросов, и особенности ночной работы в плане тяжелых ударных комплексов, как мультикоптерного типа, так и типа самолетного - это как раз то наше преимущество, которым мы пользуемся и которое мы наращиваем", - отметил Сухаревский.

По его словам, ВСУ получили в три раза больше дронов за 2024-й год, чем за весь прошлый год. При этом, этот процесс будет продолжаться и будет наращиваться. Сухаревич отметил, что 99% БПЛА, которые получили защитники, это украинское производство.

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"Основной вызов для нас - это технологический вызов. И мы должны идти в ногу с развитием тактики, с развитием изменения технологий на поле. И на самом деле этот момент является тем процессом, который занимает огромный кусок работы как организационной, так и технической", - пояснил он.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Снарядный голод в ВСУ - подробности

Напомним, президент Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет достаточно снарядов для контрнаступления. Боеприпасов хватает только для защиты. Он также отметил, что не хватает оружия и для того, чтобы Вооруженные силы Украины могли помешать наступательным действиям россиян.

Чтобы помочь Украине со снарядами Чехия выступила с инициативой, по которой страна закупит снаряды и передаст их ВСУ. В апреле Украина ожидает первую поставку артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска активно используют беспилотники, но это не компенсирует дефицит боеприпасов. Президент Владимир Зеленский подтверждает, что Украина развивает производство беспилотников, но они не могут заменить системы ПВО и артиллерию.

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