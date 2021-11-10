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Не хотел делать аппликацию: в Житомире воспитательница в саду ударила ребенка по лицу

10 ноября 2021, 07:52
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Педагог уверяет, что синяк ребенок получил не в садике. Если ее вину докажут, женщине грозят исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

Мама 6-летнего Вити обвиняет воспитательницу в применении силы / скриншот

В Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в том, что она якобы ударила ее сына по лицу, потому что ребенок не хотел делать аппликацию. Педагог все отрицает, но дети говорят, что видели, как женщина ударила мальчика.

По словам мамы маленького Вити Татьяны Добровольской, она увидела синяк на щеке сына, когда они пришли из детского садика домой. Фото женщина она опубликовала в родительской группе. Несколько родителей написали, что их дети якобы видели, как воспитательница ударила мальчика, потому что тот не хотел делать аппликацию, передает ТСН.

Воспитательница все отрицает. На сторону педагога стала и заведующая детского сада. По ее словам, воспитательница сама была шокирована и уверяет, что синяк ребенок получил не в садике, потому что никто из тех, кто работал именно с этим ребенком, его не заметил. Кроме того, мама, когда забирала сына, никаких замечаний не имела. Сейчас воспитательница в отпуске.

"Она сказала: я ничего не делала, я такого не могла", – отметила заведующая Тамара Касьянчук.

По ее словам, воспитательница работает уже восемь лет. За это время жалобы на нее не поступали. Судя по видео с камер наблюдения, в тот день ребенок с улыбкой бежал к педагогу.

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Мать ребенка в травмпункте зафиксировала след от удара, написала жалобу в отдел образования и в полицию. Правоохранители открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.

Читайте такжеВ Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рты скотчемПереводить сына в другую группу женщина отказалась.

"Я сказала, а почему жертва насилия должна переходить в другую группу. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. И я хочу, чтобы другие дети, которые там будут учиться после моего ребенка, также были защищены", — заявила Татьяна.

Если вину воспитательницы докажут, ей грозят исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал Главред, в одном из детских садов в Одессе разгорелся скандал. Маленький мальчик рассказал о том, что воспитательница его ударила по голове.

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