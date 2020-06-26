Жертва изнасилования в Кагарлыке о пытках копов: "Били с ноги, таскали за волосы"

Неля Погребицкая / kp.ua

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая заявила о намерении покинуть свое место жительства из-за опасения за свою жизнь.

В интервью Украинской правде она подчеркнула, что у нее нет ни работы, ни защиты.

Она также рассказала о том, была ли ранее знакома с полицейскими Сергеем Сулимой и Николаем Кузивым, которые на нее напали в отделении полиции.

"Как-то сидели у соседа Миши (сосед Нели, который дружил с Кузивым, - ред.) он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, то ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь", - призналась женщина.

По ее словам, в отделение полиции она попала после того, как тот же сосед попросил ее дать показания в деле об ограблении магазина в селе.

"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало – вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - рассказала Погребицкая.

Читайте такжеЗверское изнасилование копами в Кагарлыке: в полиции рассказали о судьбе жертвыПо словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог.

"Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, косы тебе сжечь, или что тебе сделать. В общем, что хотел, то и делал. Уже как только поиздевался с меня, уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал вот это "Я тебя разорву, будешь моя сегодня". Думаю, будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок малый ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу", - добавила жертва изнасилования.

Она также подчеркнула, что в Кагарлыке есть и другие девушки, которые тоже пострадали от насилия и завили о намерении прийти в суд и рассказать о пережитых пытках.

Напомним, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.