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"Никто не брошен": мэр Славянска поведал, почему люди не хотят покидать город

24 июня 2022, 19:11

В городе работают банкоматы и продолжают выплачиваться все виды социальных пособий - пенсии, выплаты, субсидии.

Славянск
Почему люди не выезжают из Славянска

На данный момент в Славянске находится до 80 тысяч жителей, однако в городе еще остается четверть населения, сообщил мэр города Вадим Лях в интервью РБК-Украина.

"Было около 100 тысяч, осталась четверть населения города - около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию. Не только здоровых людей и детей. Эвакуируем лежачих больных постоянно, вывозим и людей с психическими заболеваниями - это не только жители нашей общины, но и те, кто ехал транзитом через наш город и остался здесь. То есть никто не брошен, занимаемся", - сказал он.

Также Лях отметил, что в городе работают банкоматы и продолжают выплачиваться все виды социальных пособий - пенсии, выплаты, субсидии. Он подчеркнул, что в Славянске нет гуманитарной катастрофы.

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Почему люди не выезжают из города

Мэр считает, что люди не уезжают, потому что привыкли к новым условиям и воздушным тревогам.

"Причины называют разные, что они никому не нужны, что нет денег. На самом деле, скорее всего, эти люди и раньше не выезжали за пределы области, им психологически страшно уехать, тем более на запад Украины", - сказал он.

При этом Лях отмечает, что у жителей есть и объективные причины, как большая семья с лежачими больными. Он говорит, что люди не хотят выезжать таким большим коллективом и пытаются приспособиться. Также есть жители с домашними животными, которые волнуются за них.

"С другой стороны люди из таких категорий уже выезжали и нашли себя в других областях. Оказывается помощь, переселенцы получают дополнительные выплаты", - добавляет мэр.

Он считает, что количество желающих выехать увеличится как только начнется "горячая" фаза боевых действий.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

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