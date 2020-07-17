"Я манал": Бахматов рассказал, почему решил сбежать от Кличко

Максим Бахматов / Фейсбук М.Бахматова

Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил о том, что временно покидает свою должность.

"Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу (Кличко, - ред.) в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - подчеркнул он в интервью Liga.net.

В то же время он не исключил, что в будущем попробует вновь попасть в киевскую власть: "Любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне".

Кроме того, Бахматов также допустил свое выдвижение в мэры Киева в 2025 году.

"В 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень", - добавил Бахматов.

Читайте такжеФейковые праймериз: как "слуги народа" сливают киевские выборы под Кличко

Напомним, ранее сообщалось о том, что на заседании фракции Слуга народа на праймериз кандидатов на пост мэра Киева победила Ирина Верещук.

Во время определения кандидата учитывалась позиция президента Владимира Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.