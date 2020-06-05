Центр Киева сковали заторы из-за перекрытого митингующими Крещатика

Митингующие инвесторы строительства перекрыли Крещатик / ubr.ua

В пятницу, 5 июня, центр Киева сковали автомобильные заторы после того, как митингующие инвесторы строительства Аркады, которые остались без жилья, перекрыли Крещатик.

Люди возмущаются, что строительство, в которое они вложили деньги, остановилось в 2018-2019 годах.

Доверители Аркады рассказали, что уже несколько лет ждут завершения строительства квартир, за которые уже заплатили 100% стоимости или продолжают платить кредиты.

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Они подчеркивают, что за год простоя инвесторы теряют около 100 миллионов гривен.

/ PavlovskyNEWS

Из-за машин митингующих, полиция перекрыла 2 полосы возле КГГА. Это привело к пробкам на Крещатике.

/ Google/maps

Видео происходящего у стен администрации опубликовал народный депутат Антон Поляков в Telegram-канале.

"Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги", – указал в подписи к видео нардеп.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменил на содержание под стражей меру пресечения застройщику, экс-нардепу Максиму Микитасю по делу о завладении квартирами Нацгвардии Украины.