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"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео

16 июня 2020, 15:45

Очередной случай столкновения по линии "полицейский - водитель".

Полиция, авто
В Киеве коп кинул окурок в окно водителю / УНИАН

В столице Украины патрульный полицейский забросил обратно в салон авто окурок, который за секунду до того выбросил водитель.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-паблике Киев Оперативный.

"Ну хорошо, я выбросил бычок. Ну можно мне сказать, выйди и подыми. А сейчас если бы у меня в машине пожар был?", ‒ спрашивает у патрульного копа водитель.

На что полицейский ответил ‒ "сгорел бы, что же сделаешь, а как ты думал?".

Водитель записал видеообращение к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко ‒ дескать, научите своих подчиненных правилам этикету и уважительному отношению к гражданам Украины.

Напомним, ранее в Киевской области, в городе Бровары, полицейский, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе. Один из пострадавших – 28-летний пешеход – погиб на месте происшествия. Полицейский-нарушитель был в срочном порядке уволен из рядов Национальной полиции и помещен в следственный изолятор.

новости Киева полицейский Окурок водитель
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