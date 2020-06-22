В центре Киева произошло крупное ДТП: возле ЦУМа столкнулись четыре автомобия

Утром в понедельник, 22 июня, на Крещатике в центре Киева произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По информации, возле ЦУМа столкнулись четыре легковых автомобиля.
Инцидент произошел на светофоре.
В результате ДТП движение по Крещатику заблокировано.
Информации о посрадавших нет.
Напомним, ранее крупное ДТП произошло в Днепропетровской области - на трассе Днепр – Запорожье легковушка врезалась в грузовой автомобиль, погибли три человека, в частности, девочка, 2017 года рождения, также пострадали четыре человека.
"…фура двигалась со стороны Днепра, в том же направлении ехал автомобиль Nissan. По всей видимости, водитель грузовика пытался повернуть влево. В этот момент в него влетел Nissan", – сообщили правоохранители.
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