В центре Киева произошло крупное ДТП: возле ЦУМа столкнулись четыре автомобия

В центре Киева произошло крупное ДТП / скриншот

Утром в понедельник, 22 июня, на Крещатике в центре Киева произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации, возле ЦУМа столкнулись четыре легковых автомобиля.

Инцидент произошел на светофоре.

В результате ДТП движение по Крещатику заблокировано.

Информации о посрадавших нет.

В центре Киеве произошло ДТП / dtp.kiev.ua

Напомним, ранее крупное ДТП произошло в Днепропетровской области - на трассе Днепр – Запорожье легковушка врезалась в грузовой автомобиль, погибли три человека, в частности, девочка, 2017 года рождения, также пострадали четыре человека.

"…фура двигалась со стороны Днепра, в том же направлении ехал автомобиль Nissan. По всей видимости, водитель грузовика пытался повернуть влево. В этот момент в него влетел Nissan", – сообщили правоохранители.

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