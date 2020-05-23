"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука

В центре Киева на улице Большой Васильковской около офиса главы партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука состоялась акция протеса, организованная Национальным корпусом

В ходе акции прогремел взрыв, заявили в пресс-службе политсилы, однако в полиции эту информацию опровергают.

В то же время в пресс-службе Медведчука заявили о том, что в результате столкновений якобы есть пострадавшие.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", — цитирует Громадське представителей пресс-службы Медведчука.

Отметим, что Нацкорпус опубликовал видео акции и столкновений с полицией. Кроме того, судя по видео, участник акции написали на асфальте у офиса Медведчука лозунг: "ОПЗЖ = Россия".

По словам руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина, акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечают 23 мая.

"Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.