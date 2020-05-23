УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука

23 мая 2020, 15:55

Опубликовано видео столкновений активистов с полицией.

  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org
  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org
  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org
  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org
  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org
  • Столкновения у офиса Медведчука nationalcorps.org

В центре Киева на улице Большой Васильковской около офиса главы партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука состоялась акция протеса, организованная Национальным корпусом

В ходе акции прогремел взрыв, заявили в пресс-службе политсилы, однако в полиции эту информацию опровергают.

В то же время в пресс-службе Медведчука заявили о том, что в результате столкновений якобы есть пострадавшие.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", — цитирует Громадське представителей пресс-службы Медведчука.

Отметим, что Нацкорпус опубликовал видео акции и столкновений с полицией. Кроме того, судя по видео, участник акции написали на асфальте у офиса Медведчука лозунг: "ОПЗЖ = Россия".

По словам руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина, акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечают 23 мая.

"Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.

новости Киева Нацкорпус Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Сейчас вы просматриваете новость «"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:55
"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука
15:30
Убийство нацгвардейцев на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию Видео
15:27
Захват заложников в Москве: силовики разобрались с захватчиком Видео
15:24
Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз
14:39
Взрыв и клубы черного дыма: у офиса кума Путина в Киеве зажгли файеры Видео
14:28
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
14:21
В центре Москвы захватили заложников – СМИ Видео
14:20
Открытие метро Киева с 25 мая под вопросом: стала известна причина
13:52
К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров
13:51
В Киеве откроют метро: кого не пустят в подземку после возобновления работы
13:12
Под Киевом подросток расстрелял из автомата ветерана АТО
12:40
Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня Видео
12:25
Действует лишь полгода: ученые сделали важное открытие об иммунитете к COVID-19
12:08
В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата Видео
12:07
Путин забился в агонии перед крахом своей системы мнение
11:48
Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонки Видео
11:19
Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами
10:43
Сегодня в Киеве транспорт начнет работать в обычном режиме: названо время Видео
10:39
Почему Болгария взбунтовалась против Украины мнение
10:30
"Кадыров и коронавирус": спикер парламента Чечни расставил все точки над "і"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять