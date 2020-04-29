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Скандал с нападением копов на журналиста: у Авакова ответили на обвинения

29 апреля 2020, 12:24

Артем Шевченко считает, что в инциденте нужно детально разобраться.

Шеврон полиция
Полицейских обвинили в нападении на журналиста / УНИАН

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг нападения полицейских на митинге против карантина на журналиста Богдана Кутепова.

Как подчеркнул он в комментарии Hromadske, в инциденте нужно детально разобраться.

"Надо разбираться, сейчас выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", — сказал он.

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Шевченко уточнил, что на месте, где произошло столкновение, есть "куча камер", которые зафиксировали обстоятельства инцидента, если он был. После того, как их пересмотрят, "предоставят точную информацию".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева у здания Кабинета министров во время акции предпринимателей за отмену карантина полицейские применили физическую силу против журналиста Богдана Кутепова и сломали его технику.

МВД новости Киева журналисты полиция
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