Кличко начал в Киеве строительство канатной дороги через Днепр

У Кличко решили построить канатную дорогу через Днепр / Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская государственная администрация заявила о старте конкурса по поиску инвестора для строительства канатной переправы через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

"Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов", - сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что заказывает данный проект коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева Плесо.

Разработку ориентировочных технико-экономических показателей и возможных предпроектных предложений по объекту обустройства выполняет КП Киевское инвестиционное агентство.

В мэрии подчеркнули, что проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия столицы.

Канатную дорогу построят из сборно-разборных конструкций и без фундамента.

Напомним, 15 июня Виталий Кличко во время брифинга допустил новый ляп – мэр Киева вместо слова "после" сказал "писька" и с трудом и сложностями произнес слово "сенсационных".

Позже Кличко продолжил тему "письки сенсацийной" – показал, какими по размеру бывают сенсации.