"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников

Киевские выпускники оскорбили крымских татар / mirtagroffman.livejournal.com

В Украинском центре оценивания качества образования отреагировали на оскорбительные высказывания выпускников киевской школы №90 в адрес крымскотатарского народа.

Как говорится в заявление, размещенном на сайте УЦОКО, выпускники выразили недовольство содержанием сертификационной работы, в частности, задания № 25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскотатарским народом.

В этой связи в УЦОКО отмечают, что требованиями действующей Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание персоналий, связанных с историей крымскотатарского народа.

Кроме того, элементами содержания Программы являются понятия: "Депортация крымских татар и других народов Крыма", "Крымскотатарское движение", "Создание Автономной Республики Крым", "Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)", "Возвращение крымских татар на родину", "Статус Крыма", "Аннексия Россией Крыма".

Читайте такжеНи нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без КрымаВ УЦОКО добавляют, что "особенно досадным является то, что участники ВНО, снятые на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные возгласы, отрицают территориальную целостность Украины".

"Заведения образования, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированных на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной розни", - отмечается в заявлении.

В этой связи Украинский центр призывает участников внешнего независимого оценивания, "которые называют себя в сообщениях неравнодушными и социально активными гражданами", внимательно знакомиться с программами ВНО, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и, хотя бы после такого досадного случая иметь дух признать, что упомянутое задание является корректным, а их агрессия - безосновательной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Один из участников видеосюжета заявил, что "Крым – это Россия". Позднее выпускники извинились за свои кощунственные заявления.