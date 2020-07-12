УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников

Программа ВНО предусматривает знание истории крымскотатарского народа.

12 июля 2020, 13:21
флаг, крымские татары
Киевские выпускники оскорбили крымских татар / mirtagroffman.livejournal.com

В Украинском центре оценивания качества образования отреагировали на оскорбительные высказывания выпускников киевской школы №90 в адрес крымскотатарского народа.

Как говорится в заявление, размещенном на сайте УЦОКО, выпускники выразили недовольство содержанием сертификационной работы, в частности, задания № 25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскотатарским народом.

В этой связи в УЦОКО отмечают, что требованиями действующей Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание персоналий, связанных с историей крымскотатарского народа.

Кроме того, элементами содержания Программы являются понятия: "Депортация крымских татар и других народов Крыма", "Крымскотатарское движение", "Создание Автономной Республики Крым", "Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)", "Возвращение крымских татар на родину", "Статус Крыма", "Аннексия Россией Крыма".

Читайте такжеНи нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без КрымаВ УЦОКО добавляют, что "особенно досадным является то, что участники ВНО, снятые на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные возгласы, отрицают территориальную целостность Украины".

"Заведения образования, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированных на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной розни", - отмечается в заявлении.

В этой связи Украинский центр призывает участников внешнего независимого оценивания, "которые называют себя в сообщениях неравнодушными и социально активными гражданами", внимательно знакомиться с программами ВНО, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и, хотя бы после такого досадного случая иметь дух признать, что упомянутое задание является корректным, а их агрессия - безосновательной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Один из участников видеосюжета заявил, что "Крым – это Россия". Позднее выпускники извинились за свои кощунственные заявления.

новости Киева школьники ВНО крымские татары
Сейчас вы просматриваете новость «"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:39
В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет
13:27
Коронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученые Видео
13:21
"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников Видео
12:47
"Выведут под руки": в ОП поставили журналистам ультиматум – СМИ Видео
12:46
Уханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19 Видео
12:29
Протесты в Сербии из-за карантина переросли в массовые столкновения с полицией
12:15
Карантин не ослабят: в Украине 7 областей затянула "трясина" коронавируса Видео
11:59
"Всплеск энтузиазма у козлов": Путину нужна новая война – политолог Видео
11:38
Россия похвасталась созданием "первой в мире вакцины от COVID-19"
11:28
Когда в Украине закончится карантин: эксперты дали неожиданный прогноз Видео
11:17
Коронавирус убивает избирательно: ученые обновили рейтинг жертв COVID-19 Видео
10:58
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
10:53
Так вот ты какой, план Путина! мнение
10:32
Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции
10:11
"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем Видео
09:47
Их надо изолировать: ученые назвали тех, кто больше всего разносит коронавирус Видео
09:41
Курс доллара в Украине сдаст позиции: аналитик дал прогноз на неделю
09:16
Зачем Зеленскому Аваков мнение
08:58
Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных - обновлено Видео
08:47
"Фома неверующий": американец посетил "коронавирусную вечеринку" и умер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять