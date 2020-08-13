Масштабное ДТП: в Кировоградской области столкнулись два автобуса

В Кировоградской области столкнулись два автобуса/ УНИАН

В четверг, 13 августа 2020 года, на участке трасса Киев-Одесса (в Кировоградской области) произошло столкновение двух автобусов.

Об этом сообщают представители пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, произошло столкновение двух автобусов - "Киев - Одесса" и "Кошице (Словакия) - Одесса", ‒ говорится в тексте.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека и еще десять пострадали. Они находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

"Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники", ‒ рассказали спасатели.

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Напомним, ранее, в минувшую субботу, 8 августа 2020 года, в Коростенском районе Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

После столкновения грузовика с маршруткой погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса.