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В Турции заговорили о признании Крыма российским: названо условие

Крымские татары имеют исторические связи с Турцией, напомнил Исмаил Сафи.

19 июля 2020, 12:36
Крым
У Эрдогана оценили вероятность признания аннексии Крыма / Reuters

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политике Исмаил Сафи прокомментировал вопрос возможности признания российским аннексированного Крыма.

Как подчеркнул он в интервью lenta.ru, в Крыму живут крымские татары, которые с турками имеют давние исторические связи.

"Мы, Турция, хотим мира и процветания братского татарского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит", – заявил Сафи.

По его словам, турки также ценят "добрую волю и усердие России в этом вопросе", поэтому положительно относятся к визиту турецкой делегации на полуостров.

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Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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