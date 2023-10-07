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Новый вызов для Сил обороны: в ВСУ сообщили о влиянии холода на боевые действия

Юрий Берендий
7 октября 2023, 02:50
Силы обороны Украины активно готовятся к приходу холодов. В Восточном командовании сообщили, что погода окажет значительное влияние на ход боевых действий.
ВСУ, 115 бригада
В ВСУ сообщили о влиянии холода на боевые действия / коллаж Главред, фото: скриншот 115 отдельная механизированная бригада ВСУ

Силы обороны Украины прорабатывают различные алгоритмы действий зависимости от того, какая буду погода после наступления холодов.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что прежде всего подготовка к осеннему похолоданию включает в себя перевод техники на зимнее состояние.

"Это замена масел, добавка различных присадок к горючему, также подготовка в обеспечении буржуйками, различными средствами отопления и другими видами обеспечения. Волонтеры достаточно большую помощь осуществляют - дают грелки и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года", - отметил Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единственные новости".

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Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду, ведь есть разные сценарии ведения боевых действий во время холодов.

"С наступлением зимы это повлияет на ход боевых действий, однако посмотрим на погоду, какой она будет. Если будут дожди – это один сценарий, если сразу ударят морозы – это будет другой сценарий, поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", - сказал Евлаш.",- отметил Евлаш.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск также добавил, что на ведение боевых действий влияют дожди, туманы, когда затруднена работа беспилотников и дронов. Во время такой погоды будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.

Кроме этого, Илья Евлаш отметил, что и сами военные готовятся к ведению боевых действий в условиях похолодания. Он сообщил, что военнослужащие утепляют свои блиндажи и утепляют свои места жительства. Это стандартный набор мероприятий с наступлением зимы.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что силам обороны Украины на Мелитопольском направлении нужно разрушить логистический путь в Токмак Запорожской области и взять его в полуокружение. Такой шаг станет решающим фактором, после чего освобождение Токмака и Мелитополя станет лишь вопросом времени.

С тем, зима может немного притормозить боевые действия, но никакой "паузы", о чем пишет ряд западных экспертов и на что надеются россияне, не будет.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск"Таврия" Александр Тарнавский заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области, в то же время ожидается еще один больший прорыв. По его словам, зима не замедлит наступательные действия украинской армии, а самый большой прорыв ВСУ еще впереди.

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