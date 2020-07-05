Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина

Обнуление президентских сроков Путина отразится на политике России в отношении Украины / Reuters

Результаты референдума по поправкам в Конституцию РФ, обеспечивающие обнуление президентских сроков Владимира Путина, свидетельствуют о деградации российских властей и общества. Итоги голосования означают, что ситуация с Крымом и Донбассом будет заморожена на десятилетия.

Об этом заявил журналист Александр Кушнарь в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, Путину без проблем удалось обеспечить себе фактически пожизненное правление. Сам процесс голосования указывает, что российские элиты профессионально и морально деградировали.

"Если бы подобное произошло в какой-нибудь Северной Корее, мы бы посмеялись. А тут в России люди голосовали даже без паспорта, без проверок статуса тех, кто выполняет функции представителей избирательных участков и так далее", - сказал Кушнарь, отметив, что следующие выборы будут проходить в таком же ключе, что свидетельствует о деградации российского государства.Читайте такжеСенатор США потребовал наказать Путина санкциями: появилась реакция Кремля

Также он считает, что такая картина демонстрирует деградацию не только властей в РФ, но и общества, а концентрация власти в одних руках сигнализирует об опасности для самой России и соседних государств. Особенно это касается вопросов аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

"Ситуация на Донбассе будет законсервирована на долгие годы, если не на десятилетия. То же самое касается и Крыма", - подчеркнул Кушнарь.Читайте такжеРоссия проголосовала за обнуление сроков Путина

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, 77,9% россиян поддержали обнуление сроков Путина. Благодаря этому он сможет повторно баллотироваться на пост президента России.