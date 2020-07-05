УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина

Путин без проблем обеспечил себе фактически пожизненное правление Россией.

5 июля 2020, 12:49
Путин
Обнуление президентских сроков Путина отразится на политике России в отношении Украины / Reuters

Результаты референдума по поправкам в Конституцию РФ, обеспечивающие обнуление президентских сроков Владимира Путина, свидетельствуют о деградации российских властей и общества. Итоги голосования означают, что ситуация с Крымом и Донбассом будет заморожена на десятилетия.

Об этом заявил журналист Александр Кушнарь в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, Путину без проблем удалось обеспечить себе фактически пожизненное правление. Сам процесс голосования указывает, что российские элиты профессионально и морально деградировали.

"Если бы подобное произошло в какой-нибудь Северной Корее, мы бы посмеялись. А тут в России люди голосовали даже без паспорта, без проверок статуса тех, кто выполняет функции представителей избирательных участков и так далее", - сказал Кушнарь, отметив, что следующие выборы будут проходить в таком же ключе, что свидетельствует о деградации российского государства.Читайте такжеСенатор США потребовал наказать Путина санкциями: появилась реакция Кремля

Также он считает, что такая картина демонстрирует деградацию не только властей в РФ, но и общества, а концентрация власти в одних руках сигнализирует об опасности для самой России и соседних государств. Особенно это касается вопросов аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

"Ситуация на Донбассе будет законсервирована на долгие годы, если не на десятилетия. То же самое касается и Крыма", - подчеркнул Кушнарь.Читайте такжеРоссия проголосовала за обнуление сроков Путина

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, 77,9% россиян поддержали обнуление сроков Путина. Благодаря этому он сможет повторно баллотироваться на пост президента России.

новости Украины новости Донбасса новости Крыма Владимир Путин новости России референдум
Сейчас вы просматриваете новость «Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:49
Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина
12:39
Украинцев задержали в аэропорту Афин: в МИД объяснили запрет на въезд Видео
12:37
Берцы вместо зачетки: абитуриентов забирают в армию, несмотря на решение КМУ Видео
12:24
Коронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек Видео
11:55
Угроза для Крымского моста: ВСУ разворачивают дивизионы с ракетами Нептун Видео
11:27
"Не простим Крым": Зеленский эмоционально обратился к морякам ВМС
11:20
Северному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия мнение
11:13
Год спустя на том же месте: Зеленский в компании Ермака искупался в море в Одессе Видео
11:11
Вакцина от COVID-19 станет проблемой: эксперт объяснила причину
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы Видео
10:43
Муж Ким Кардашьян намерен стать президентом США: стало известно, кто его поддержал
10:20
Изолятор без воды и еды: в аэропорту Афин задержали 17 украинцев с рейсов из Киева Видео
10:20
Россию спасет только чудо мнение
09:56
Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту
09:27
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных Видео
09:02
Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине
08:59
Люди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавируса Видео
08:34
Запад уже давно хочет избавиться от Украины, но еще не придумал, как это сделать мнение
08:10
Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать Видео
06:58
Что ждет Украину после вскрытия банковского нарыва мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять