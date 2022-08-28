"Оккупанты ощутят результаты": Зеленский раскрыл секрет тайного совещания по ситуации на фронте

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Российские военные обязательно ощутят последствия секретного заседания в дальнейших действиях защитников Украины.

Глава государства в видеообращении отметил, что на совещании присутствовали представителями сектора обороны и безопасности.

Были представители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, других структур и направлений защиты Украины.

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"Все вопросы, которые мы рассматривали, важные, но закрытые. Рассматривать их я не могу. Но оккупанты ощутят их последствия в дальнейших действиях наших защитников", - подчеркнул Зеленский.

Тайное совещание Зеленского

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с представителями силовых ведомств. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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