Опрос Зеленского: в Офисе президента рассказали СМИ о полном списке вопросов

Владимир Зеленский / УНИАН

В Офисе президента Зеленского озвучили список вопросов, которые попадут в окончательный вариант Всеукраинского опроса 25 октября нынешнего года.

Об этом сообщает портал Новое время со ссылкой на комментарий Михаила Подоляка - советника руководителя Офиса президента Андрей Ермака.

Список вопросов выглядит так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

По словам Подоляка, по поводу пятого вопроса в Офисе президента еще продолжаются прения.

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Опрос Зеленского 25 октября - что было ранее:

Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25 числа – также проведут всеукраинский опрос.

Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.

Позже Зеленский раскрыл два вопроса: