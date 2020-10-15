Опрос Зеленского: в Офисе президента рассказали СМИ о полном списке вопросов

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, четыре вопроса окончательно утверждены и споры идут только насчет пятого.
В Офисе президента Зеленского озвучили список вопросов, которые попадут в окончательный вариант Всеукраинского опроса 25 октября нынешнего года.
Об этом сообщает портал Новое время со ссылкой на комментарий Михаила Подоляка - советника руководителя Офиса президента Андрей Ермака.
Список вопросов выглядит так:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
По словам Подоляка, по поводу пятого вопроса в Офисе президента еще продолжаются прения.
Читайте такжеОпрос на выборах от Зеленского: названа возможная стоимость
Опрос Зеленского 25 октября - что было ранее:
- Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25 числа – также проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.
Позже Зеленский раскрыл два вопроса:
- "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- ;"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны".
Автор: Дмитрий Видоменко