Особый статус Донбасса: вступил в силу одобренный Зеленским закон

Продлено действие закона об особом статусе Донбасса / informator.su

В Украине вступил в силу закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Документ, опубликованный в официальном издании Верховной Рады Голос Украины, продлил особый статус на Донбассе до 31 декабря 2021 года.

Ранее законопроект был поддержан народными депутатами и подписан президентом 15 декабря.

"Закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

Парламент продлил на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО:

документ был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года;

предусматривается, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины";

устанавливается, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах;

прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации;

Рада уже продлевала срок действия данного закона: 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. 12 декабря 2019 года Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.