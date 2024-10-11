Отправка войск КНДР в Украину: может ли Запад также пойти на такой шаг - Бадрак

Запад и НАТО избегают прямого военного столкновения с Россией, сказал эксперт.

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Войска КНДР в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, каким может быть ответ Запада и Южной Кореи, если войска КНДР начнут воевать в Украине открыто.

"Южная Корея вряд ли напрямую будет поставлять Украине оружие, даже после отправки войск КНДР на войну. Через третьи страны - возможно. Например, за деньги Евросоюза Южная Корея может поставлять реактивную артиллерию или артиллерийские системы. Также у Сеула есть очень мощные лазерные системы противодействия беспилотникам", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, Южная Корея может увеличить финансовую помощь Украине, и это вполне вероятно. Также возможна поставка техники двойного назначения, например, машин разминирования и прочего, что можно отнести к гуманитарной помощи.

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"А вот относительно поставок оружия напрямую есть большие сомнения, потому что Южная Корея сейчас сама находится в нестабильном состоянии из-за расшатывания ситуации Северной Кореей и развертывания "оси зла". Поэтому Сеул будет пытаться маневрировать", - добавил Бадрак.

Военный эксперт также подчеркнул, что реакция Запада сдерживается шантажом Кремля, в частности, ядерным. И появление северокорейского подразделения на стороне российской армии в Украине будет рассматриваться западными странами просто как политический шаг и маневр. Поэтому от них вряд ли можно ждать зеркального ответа, то есть отправки контингентов их войск в Украину.

"Это невозможно, и мы этого не увидим. Потому что Запад и НАТО избегают прямого военного столкновения с Россией. Они присылают нам значительные средства и военные ресурсы, чтобы не принимать непосредственного участия в войне. Вспомните, как негативно внутри НАТО восприняли заявление президента Франции Макрона о возможности отправки французских военнослужащих, даже инструкторов, в Украину. В НАТО больше всего боятся прямого столкновения с РФ", - подчеркнул он.

"Ось зла" / Инфографика: Главред

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко заявил, если регулярные войска Северной Кореи перебросят в Украину, чтобы они воевали на стороне России, это будет выгодно не только диктатору Путину, но и Ким Чен Ыну.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР, вероятно, отправила своих военных в оккупированные Россией регионы Украины для поддержки ее военных действий.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко считает, что присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области связано с использованием оружия из КНДР. Низкокачественное корейское оружие нуждается в контроле.

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