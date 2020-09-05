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Отработка удара по Крыму: в США показали полет ядерных бомбардировщиков над Украиной

5 сентября 2020, 17:15

Бомбардировщики B-52 встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.

Boeing B-52 Stratofortress
Полет американских Boeing B-52 над Украиной / @kpszsu

В небе над Украиной пролетели три военных самолета ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.

Американские "летающие крепости" вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании, после чего пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса, сообщает командование Воздушных Сил ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что на границе Украины бомбардировщики США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

В сообщении отмечается, что это не на шутку взволновало российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа.

Boeing B-52 Stratofortress
Boeing B-52 Stratofortress в небе над Украиной/ @kpszsu

"Военные эксперты пишут, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю небходимую информацию о ПВО вероятного противника", - добавили в командовании ВВС Украины.

Как уточняет Telegram-канал Крымский, стратегические ядерные бомбардировщики B-52H вошли в воздушное пространство Украины, приблизившись к аннексированному Россией Крыму.

"И снова "продемонстрировали флаг" и учебно "отработали" по полуострову", - подчеркивается в сообщении.

Позднее в Сети опубликовали видео из кабины одного из американских B-52 в небе над Украиной.

Напомним, ранее в государственном предприятии по обслуживанию воздушного пространства Украэрорух прокомментировали информацию о якобы пересечении российским самолетом воздушной границы Украины.

В сообщении опровергается информация о заходе самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

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