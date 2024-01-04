Ответ на ракетные удары России: в ЕС заговорили о важном решении для Украины

По словам Борреля, Украине необходимо предоставить ракеты дальноо радиуса действия в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре со стороны России.

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В ЕС заговорили о важном решении для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента

Украине следует получить дальнобойные ракеты и усилить свою военную мощь в ответ на агрессивные удары России, которые направлены на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель в своем X (бывший Twitter).

Жозеп Борель добавил, что он провел телефонные переговоры с с главой МИД Польши Радославом Сикорским. В ходе разговора они выразили обеспокоенность из-за увеличения российских воздушных ударов на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", - написал Боррель. видео дня

Также, Боррель и Сикорский обсудили способы усиления мер против обхода санкций против России, поскольку значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть отправлен в Россию в виде реэкспорта.

Помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США планируют утилизацию сотен установок и ракет ATACMS, которые уже устарели. Эти меры будут финансироваться за счет средств американских налогоплательщиков. Некоторые эксперты считают, что эти ракеты и установки могли бы быть переданы Украине для отражения российской агрессии. Однако, Белый дом пока не подтвердил такие планы.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предоставления Украине финансирования в размере 61 миллиарда долларов для нужд военной помощи. Этот шаг важен для Вашингтона, поскольку поможет отвлечь агрессию России, которая в Стратегической оборонной доктрине США определена как ключевой противник. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В Белом доме подчеркнули на важности дополнительного финансирования военной помощи Украине со стороны США в связи с массированными ракетными атаками со стороны России. По словам координатора по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

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