Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и Путина

Офис президента / УНИАН

7 декабря должны пройти переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Офисе Зеленского заявили, что ожидают прояснение глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы, говорит советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, позиции американской и российской сторон перед этими переговорами достаточно прозрачны.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из предположительного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что это уже вторые прямые переговоры Байдена и Путина. Соответственно, пришло время провести аудит тех направлений, которые были очерчены на саммите в Женеве, - от стратегической стабильности до способов разрешения конкретных конфликтов.

Реклама

США на стороне Украины

"Украинская сторона полностью проинформирована о позиции президента США, было очень активное контактирование между нашими представителями и американской стороной на разных уровнях. В том числе, разумеется, по линии Офиса президента", - сказал он.

Подоляк добавил, что итоговую оценку переговорам будут давать уже после них.

"Сейчас же можно отметить тот факт, что подобные контакты между лидерами США и России точно полезны для международного сообщества, ведь они делают глобальную картину понятнее и более предсказуемой", - отметил он.

Главные темы переговоров Байдена и Путина

В Кремле озвучили основные три темы переговоров с президентом США, это:

Украина

"Расширение" НАТО к границам России

Инициатива Путина о "гарантиях безопасности" (о нерасширении НАТО на восток, - ред.)

Переговоры Байдена и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре заявлял, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Российским властям понадобились переговоры из-за якобы угрозы НАТО российским кордонам и ситуации у границ Украины.

В Белом доме отрицали возможность проведения не только встречи Байдена и Путина, но и телефонных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу руководителей американского и российского государств.

Однако позже в Белом доме сделали заявление о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Во время диалога президент США намерен подтвердить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и обсудить с главой Кремля ситуацию с концентрацией войск неподалеку от украинских границ.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина являются возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, Вашингтон поддержит Украину в случае военного вторжения России и рассматривает возможность дополнительных поставок Киеву летального оружия.

Читайте также: