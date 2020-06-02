В Украине нашли неожиданный способ обхода автофиксации нарушений ПДД

В Украине действует автофиксация нарушений ПДД / stolica-s.su

После официального начала работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД, украинские автолюбители начали искать пути, как избежать наказания в случае превышения скорости.

Как рассказал в Facebook пользователем Sergey Zhuravel, один из автовладельцев на своем кроссовере Skoda Kodiaq заклеил бумагой часть номерного знака.

При этом эффективность такой системы неоднозначна: с одной стороны, она действительно не позволяет камере зафиксировать номер, а с другой, как справедливо отметили некоторые юзеры в комментариях, работать она будет "до первого патруля".

Автовладельцы заклеивают бумагой номерные знаки / Facebook/Sergey Zhuravel

Отметим, что Министерство внутренних дел опровергло утверждение о том, что система автоматической фиксации нарушений ПДД не распознает автомобили с буквенными номерами.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это чушь", - сказал он.

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Таким образом Геращенко опроверг информацию пользователей социальных сетей, что система автоматической фото и видео фиксации нарушений не распознает буквенные номерные знаки.

Ранее политтехнолог и медиаэксперт Владимир Петров сообщил на своей странице в Facebook, что система контроля скорости не фиксирует буквенные номера на авто, а только буквы с цифрами.

По его словам, такие номерные знаки система не распознает и не вносит в базу.

Он призвал всех желающих покупать именно буквенные номера, чтобы не платить штрафы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 1 июня в Украине был оформлен первый штраф нарушителю правил дорожного движения.