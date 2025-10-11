"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

На Добропольском направлении враг попытался продавить украинскую оборону, рассказал Сергей Мельник.

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, МО РФ

Главное:

ВСУ отразили атаку трех российских бригад и полка морпехов

На Добропольском направлении враг попытался продавить украинскую оборону

Украинские десантники совместно с подразделениями ВСУ отразили атаку трех российских бригад и полка морпехов возле Владимировки и Софиевки на Добропольском направлении Донецкой области.

В результате были уничтожены танки, бронемашины и мототехника армии страны-агрессора РФ, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (позывной "Марсель").

Он уточнил, что на Добропольском направлении враг попытался продавить украинскую оборону, пойдя в штурм тремя бригадами и полком морской пехоты, чтобы захватить Владимировку и Софиевку.

"Наступление поддерживали шесть танков, около сорока боевых бронированных машин, более сорока единиц автомобильной техники и несколько сотен личного состава", - отметил генерал.

По его словам, "группировка Десантно-штурмовых войск совместно со смежными подразделениями приняла бой и остановила противника".

Уничтожены три танка, 13 бронемашин, 41 единица мототехники, а также поврежден тягач. Кроме того, российская армия потеряла около 100 человек, добавил "Марсель".

/ Инфографика: Главред

Ситуация у Доброполья: мнение эксперта

Кульминацией событий вокруг Доброполья, вероятно, станет продвижение Сил обороны Украины к балке Липова, расположенной к востоку от Фёдоровки — до неё остаётся менее 2 км как от Новоторецкого, так и от Разино. По сути, коридор, через который российские войска ещё могут вывести свои силы, сузился до менее чем 4 км. Несмотря на это, командование российских войск, вместо того чтобы организовать вывод подразделений из зоны возможного окружения, продолжает пытаться наступать, считает Александр Коваленко.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские силы продолжают активно продвигаться на Добропольском направлении, отражая вражеские атаки и нанося российским войскам серьёзные потери, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

О персоне: Сергей Мельник Сергей Мельник (род. 12 июля 1977, г. Хмельник, Винницкая область) - украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции (4 марта 2022), доцент, доктор юридических наук. Руководитель Сил обороны города-героя Харькова (с сентября 2022). Заместитель командующего оперативной группировки войск Харьков (с сентября 2022), сообщает Википедия.

