"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

Главное:
- ВСУ отразили атаку трех российских бригад и полка морпехов
- На Добропольском направлении враг попытался продавить украинскую оборону
Украинские десантники совместно с подразделениями ВСУ отразили атаку трех российских бригад и полка морпехов возле Владимировки и Софиевки на Добропольском направлении Донецкой области.
В результате были уничтожены танки, бронемашины и мототехника армии страны-агрессора РФ, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (позывной "Марсель").
Он уточнил, что на Добропольском направлении враг попытался продавить украинскую оборону, пойдя в штурм тремя бригадами и полком морской пехоты, чтобы захватить Владимировку и Софиевку.
"Наступление поддерживали шесть танков, около сорока боевых бронированных машин, более сорока единиц автомобильной техники и несколько сотен личного состава", - отметил генерал.
По его словам, "группировка Десантно-штурмовых войск совместно со смежными подразделениями приняла бой и остановила противника".
Уничтожены три танка, 13 бронемашин, 41 единица мототехники, а также поврежден тягач. Кроме того, российская армия потеряла около 100 человек, добавил "Марсель".
Ситуация у Доброполья: мнение эксперта
Кульминацией событий вокруг Доброполья, вероятно, станет продвижение Сил обороны Украины к балке Липова, расположенной к востоку от Фёдоровки — до неё остаётся менее 2 км как от Новоторецкого, так и от Разино. По сути, коридор, через который российские войска ещё могут вывести свои силы, сузился до менее чем 4 км. Несмотря на это, командование российских войск, вместо того чтобы организовать вывод подразделений из зоны возможного окружения, продолжает пытаться наступать, считает Александр Коваленко.
О персоне: Сергей Мельник
Сергей Мельник (род. 12 июля 1977, г. Хмельник, Винницкая область) - украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции (4 марта 2022), доцент, доктор юридических наук. Руководитель Сил обороны города-героя Харькова (с сентября 2022). Заместитель командующего оперативной группировки войск Харьков (с сентября 2022), сообщает Википедия.
