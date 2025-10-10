Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

В сентябре российская армия потеряла около 28,5 тысяч военнослужащих, сообщил Александр Сырский.

ВСУ отражают вражеские атаки

Украинские силы продолжают активно продвигаться на Добропольском направлении, отражая вражеские атаки и нанося российским войскам серьёзные потери, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что ситуация на фронте остаётся напряжённой. Основное внимание украинские силы сосредотачивают на сдерживании наступления противника, стабилизации обстановки на наиболее угрожающих участках — в частности, Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском районах. В этих зонах враг несёт значительные потери.

По словам Сырского, в сентябре российская армия потеряла около 28,5 тысяч военнослужащих.

"Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре. Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", — отметил главнокомандующий.

Он подчеркнул, что благодаря скоординированным действиям десантно-штурмовых подразделений, штурмовых полков и других формирований Сил обороны Украины удалось остановить и отбросить российские войска, которые рассчитывали установить полный контроль над Донецкой областью в начале осени.

Ситуация на фронте: что говорят аналитики

Российские оккупанты продвинулись возле поселка Михайловка Покровского района (Донецкая обл.), возле села Березовое Синельниковского района (Днепропетровская обл.) и села Полтавка Пологовского района (Запорожская обл.), сообщает OSINT-проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Михайловки, Березового и Полтавки", - говорится в телеграм-канале DeepState в пятницу. Совокупно площадь российской оккупации за это время выросла на 4,4 кв. км.

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

