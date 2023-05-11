В США заявили о '300 тысячах погибших украинских военных': Подоляк опроверг

Михаил Подоляк опроверг заявление американского политика о потерях Украины.

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В США заявили о 300 тысячах погибших украинцев / коллаж Главред: фото: ОПУ, УНИАН

Американский политик Роберт Кеннеди-младший, который является кандидатом в президенты США, сообщил о гибели "300 тысяч украинских военных и 40 тысяч мирных жителей". В Офисе президента отреагировали на такое заявление и назвали его "циничным и манипулятивным".

Такими заявления американский политик хочет привлечь к своей личности внимание в США и мире, объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время эфира телемарафона.

"Первое - у него нет доступа к информации объективной, это исключительно спекулятивная информация для восприятия внутренним рынком – в них идет политический процесс", – отметил Подоляк.

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Подоляк подчеркнул, что у Роберта Кеннеди нету никакого понимания о войне в Украине, тем более о потерях армии. Однако он предполагает, что такая тема может вызвать некоторый резонанс в мире.

"Это особенность демократических стран, когда люди понимают, что это актуальная тема и, не имея аналитических материалов, они позволяют себе комментировать те или иные события, чтобы это вызвало определенный резонанс, но к реальности эти заявления не имеют никакого отношения", – добавил советник.

Заявление Роберта Кеннеди-младшего о "потерях украинской армии"

Такое заявление Роберт Кеннеди-младший сделал в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что якобы на войне убили "300 тысяч военных". В этом он обвинил не российского диктатора Путина, а нынешнего президента Америки Джо Байдена. Откуда он взял такие цифры, он не объяснил.

"Мы убили 300 тысяч украинских военнослужащих и 40 тысяч мирных жителей в геополитических махинациях неоконсерваторов – в нашем собственном заговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и истощить российскую армию", - сказал политик.

Потери на войне

Напомним, что Зеленский откровенно рассказал, фиксируются ли потери украинской армии. Командование понимает потери собственной армии в войне. В то же время Киев и в дальнейшем будет скрывать эту информацию от общественности.

Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины". Анна Маляр опровергла заявления пропагандистов и подчеркнула, что таким образом страна-агрессор хочет поднять боевой дух оккупантов.

В Минобороны Украины рассказали о потерях армии на войне. Во время боев на востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

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