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Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина

12 ноября 2020, 09:58

Карантин выходного дня должен дать результат через несколько недель, подчеркнул Олег Рубан.

карантин, маска
В Украине рассматривают вариант полного локдауна / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, когда может быть принято решение о введении полного локдауна.

В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Главный санврач Киева напомнил, что после введения карантина выходного дня ощутимый результат по снижению заболеваемости может быть на второй-третьей неделе.

"Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - сказал Рубан, поэтому страна может перейти к полному локдауну.

"Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - пояснил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.

Коронавирус в Украине:

  • 11 тыс. 57 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября.
  • В частности заболели 428 детей и 564 медицинских работника.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 509 человек, умерли 198, выздоровели 6 тыс. 235.
  • Осуществлено тестирований за сутки 77 тыс. 149 (методом ПЦР - 46 тыс. 933, методом ИФА - 30 тыс. 216).
  • За все время пандемии в Украине, заболели 500 тыс. 865 человек, выздоровели 227 тыс. 694, умерли 9 тыс. 145. Проведено ПЦР-тестов - 3 млн 782 тыс. 099.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), в Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
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