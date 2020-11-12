Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина

В Украине рассматривают вариант полного локдауна / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, когда может быть принято решение о введении полного локдауна.

В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Главный санврач Киева напомнил, что после введения карантина выходного дня ощутимый результат по снижению заболеваемости может быть на второй-третьей неделе.

"Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - сказал Рубан, поэтому страна может перейти к полному локдауну.

"Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - пояснил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.

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