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Полуголая киевлянка завела зал талант-шоу, исполнив "горячий" тверк

21 ноября 2021, 19:37
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Девушка ранее занималась бодибилдингом.

Юлия Каверина на шоу Україна має талант / Скриншот

Киевлянка Юлия Каверина приняла участие в пятом выпуске шоу "Україна має талант" и завела весь зал.

Девушка станцевала "горячий" тверк, который вызвал неоднозначные эмоции у зрителей и членов жюри.

Судья шоу Ксения Мишина призналась, что хочет танцевать так же, как Юлия. А Сергей Притула и вовсе растерялся, увидев эротичный номер танцовщицы.

Все судьи шоу сказали Кавериной "да", и она прошла дальше.

Стоит отметить, что бабушки, которые сидели в зале, смотрели на номер с открытым ртом. Однако в комментариях пользователи отметили, что разврата на сцене не было и назвали номер "классным".

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Напомним, ранее второй выпуск нового сезона шоу "Україна має талант" на телеканале "СТБ" удивил судей выступлением американо-украинского блогера Джуда Келечи, который известен в Сети как "Юра из Коломыи".

Он презентовал авторскую песню о любви к баношу (популярному закарпатскому блюду), которую исполнил на чистом украинском языке - практически без акцента.

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