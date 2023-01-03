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"Понимают, что проиграют": украинские разведчики спрогнозировали, куда будут наступать враги

3 января 2023, 01:35
Российские оккупационные войска могут предпринять очередную попытку наступления на территории Украины одновременно с севера и востока, говорят разведчики.
ВСУ, враги
Украинские разведчики спрогнозировали, куда будут наступать враги / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Российские оккупанты вполне способны предпринять очередную попытку наступления на районы Украины − одновременно с севера и востока. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк, сообщает "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины.

Как говорит Черняк, по оценкам разведки, в 2023 году враг может осуществить наступление одновременно с севера и востока, а также попытается захватить всю Донецкую область.

По словам офицера, сейчас главный вопрос состоит в том − на каких территориях Украины российская армия планирует наступать в 2023 году. Украинские разведчики предполагают, что новые атаки врагов произойдут на севере или востоке.

"Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", – заверил Черняк.

В то же время представитель ГУР назвал маловероятным наступление подразделений ВС РФ из Беларуси, потому что там не сосредоточено достаточное количество вражеских сил и средств.

Разведчик уверен, что в 2023 году российские военные преступники будут пытаться удержать сухопутный коридор к временно оккупированному полуострову Крым и захватить всю Донетчину. Однако, по его мнению, еще раз форсировать Днепр и атаковать Херсон врагам уже не удастся.

"Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", – подытожил Черняк.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что страна-агрессор Россия продолжит бить ракетами по критической инфраструктуре Украины. Однако интенсивность таких обстрелов уменьшится, ведь в РФ уже "очень туго" с ракетами, а Иран до сих пор не дал для них те ракеты, на которые они рассчитывают.

До того министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал новый ракетный удар, который российские оккупанты нанесли по Украине 29 декабря. Он подчеркнул, что украинские силы сбивали, сбивают и будут сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты.

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