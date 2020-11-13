"Пора захотеть": Кравчук назвал предпосылку для рандеву Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

План совместных шагов по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация презентовала в Трехсторонней контактной группе, является предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.

"Сам план имеет более широкое, глобальное, для нас задание – обеспечение достижения мира на Донбассе. Однако в этом перечне заданий, которые будут решаться по пути к такой великой цели, конечно, – провести встречу на высшем уровне в Берлине", – сказал политик, комментируя возможность переговоров между Зеленским и Путиным.

Вопрос проведения встречи на высшем уровне в этом году может решиться на заседании советников лидеров "нормандской четверки", которое запланировано на 13 ноября в формате видеоконференции.

"Украина, предложив такой план, открывает дорогу к этой встрече. Но захотят ли наши оппоненты... Я их так мягко называю. На самом деле оппонент у нас один, агрессор – Россия. Захочет ли она поддержать эту идею? Думаю, пришло время захотеть", – считает Кравчук.

Напомним: