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"Пособник российских захватчиков": Лукашенко "кинули" на Миротворец

3 сентября 2020, 18:57

Президент Беларуси угодил в пресловутое Чистилище.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко внесен в базу Чистилище проекта Миротворец.

Ему создатели проекта вменяют тот факт, что Беларусь проигнорировала запрос из Украины и выдала России воевавших на Донбассе наемников из частной военной кампании Вагнер.

В досье на Лукашенко он подписан указан как "пособник пророссийских террористов и российских захватчиков". Еще одной причиной для попадания на Миротворец стали просочившиеся к общественности сведения о планах президента Беларуси создать и возглавить "белорусско-украинский союз".

Такую информацию до того обнародовал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью польским СМИ. Подобные планы со стороны Лукашенко создателями Миротворца были расценены как "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Читайте такжеДоска позора: в Беларуси появится аналог скандального сайта Миротворец

Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин попал в базу сайта Миротворец после своего заявления о вероятной амнистии для боевиков группировок "ЛДНР".

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