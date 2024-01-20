Потери огромные: стали известны новые детали боев за трассу Алешки-Новая Каховка

Украинские войска продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинская аэроразведка и артиллерия работают очень эффективно, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике. Однако ситуация на этом участке фронта остается сложной. Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEDOM.
По словам Братчука, российские оккупационные войска на Херсонском направлении в среднем проводят 5-6 попыток наступления в день, однако за минувшие сутки это число возросло до десяти.
Спикер сообщил, что украинские военные активно действуют на левом берегу Днепра в Херсонской области, сосредотачиваясь как на удержании, так и на расширении плацдармов.
"Ситуация остается сложной. Враг пытается немного экономить свою боевую технику, пытается ее меньше использовать, потому что она горит. Горит после того, как работает очень активно и эффективно украинская аэроразведка. Соответственно, работает и наша артиллерия, которая наносит сокрушительные удары по вражеской бронетехнике. Трасса "Алешки-Новая Каховка" - это уже кладбище для российской военной техники. Ее там настолько много, что это выглядит как пункт сдачи металлолома. Россияне, кстати, хотят забрать что-то, посмотреть, что там возможно отремонтировать, но им не удается это сделать", - сказал Братчук.
Он добавил, что работа украинских дронов на левом берегу Днепра на данный момент представляет собой смертельную опасность для личного состава российской армии и их техники.
Ситуация на юге
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские войска с помощью ударов HIMARS уничтожили командира "элитного" полка Российской Федерации вместе с ЗРК "Оса".
По данным аналитиков американского Института изучения войны, войска Российской Федерации пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Херсонщины. Украинские войска ведут бои с российскими оккупантами в населенном пункте крынки На Херсонщине
Пресс-центр Сил обороны юга Украины сообщил, что оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по правобережной части Херсонской области.
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