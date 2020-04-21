"Ощущение апокалипсиса": уничтоженную пожаром территорию Чернобыля сняли с дрона

Чернобыль уничтожен огнем/ Reuters

Шокирующие последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели на видео с помощью съемки с дрона, где на сотни километров раскинулась выжженная дотла земля.

Ролик опубликовал на своем канале в YouTube украинский режиссер Станислав Капралов.

Дрон показал сгоревшие гектары леса, обугленные дома и мертвую природу.

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", - написал на своей странице в Facebook автор ролика.

На части территории Чернобыля огонь не оставил живого места. Кадры последствий масштабных пожаров шокируют. Автор ролика напоминает зрителям, что трагедия коснулась региона, где произошла одна из крупнейших ядерных катастроф в истории человечества.

Как ранее сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не утихает, на помощь прибыли спасатели з других областей Украины.

Напомним, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

Также в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.