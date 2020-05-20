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Зеленский хотел ввести спецвойска на таможню: президент рассказал, кто ему помешал

20 мая 2020, 12:56

Зеленский был инициатором радикального решения вопроса контрабанды в Украине.

пресс-конференция Зеленского
Таможня заблокировала инициативу Зеленского / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступал инициатором введения специальных военных отрядов на таможню с целью борьбы с контрабандой, однако на тот момент глава ГТС Максим Нефедов заблокировал данную инициативу.

В ответ на вопрос об увольнении новых кадров Зеленский привел в пример отставку экс-главы таможни Максима Нефедова, который, как заявил глава государства, не справился со своей работой.

"Нормальный человек, Макс, но на таможне берут взятки, нормальный человек, но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он профессиональный человек, но этого мало", - рассказал Зеленский в ходе своей пресс-конференции в среду, 20 мая.

По словам гаранта, он выступал за изменения в закон, которые позволили бы ввести на таможню специальные силовые структуры с целью пресечения контрабандных потоков, однако предложение Зеленского не получило поддержки.

"Я ему предлагал: давай сменим законодательство, сделаем так, чтобы наши отдельные военные отряды зашли на таможню и остановили полностью контрабанду. На что получил ответ: "Нет, мы сделаем все сами"", - отметил Зеленский.

В итоге Нефедов провалил работу и отправился в отставку.

"Результат - минус десятки миллиардов гривен в год, нет наполнения бюджета. Где нам брать эти деньги? Что нам делать с Максом?" – резюмировал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что будет готов подумать о своем потенциальном выдвижении на следующие президентские выборы.  

новости Украины Максим Нефедов Владимир Зеленский таможня
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