Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу

Владимир Зеленский признался, почему переехал на госдачу / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский откровенно рассказал, почему не сдержал свое слово и все же переехал в государственную дачу.

В начале своей каденции глава государства заявил, что будет таким президентом для Украины, которых еще не было, и, как минимум, не переедет в госдачу. Впрочем, уже год, как глава страны там живет и даже успел сделать ремонт, говорится в программе Світське життя.

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, которое мы продали", — пояснил Зеленский.

Также глава государства ответил, строит ли уже для себя дом на будущее, поскольку рано или поздно его каденция президента закончится, а жить где-то надо будет.

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"Честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и строить новый дом", — рассказал он.

Также Главред писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский признался, в какой стране будет получать высшее образование его старшая дочь Александра, и останется ли она в Украине.

В следующем году Александра Зеленская закончит школу и будет поступать в ВУЗ. По словам президента, его дочь будет учится в Украине.