Рада не разрешила студентам-иностранцам учиться на русском языке

Депутаты не поддержали своими голосами соответствующий законопроект.
В Верховной Раде парламентарии отказались разрешить обучение на иностранном языке в высших учебных заведениях страны, поскольку посчитали, что закон может создать лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.
Как сообщили депутаты во время заседания парламента 16 сентября, законопроект № 3717 отправили на доработку. Об этом сообщает УНИАН.
Закон об обучении на иностранном языке в украинских вузах поддержали 210 нардепов, однако за его направление на повторное первое чтение проголосовали 235 депутатов Рады.
В документе указано, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев или лиц без гражданства, обучение может проводиться на иностранном языке. Однако учебные заведения, подчеркивалось в законе, должны обеспечить изучение упомянутыми лицами государственного языка.
В ходе обсуждения в сессионном зале началась дискуссия, а докладчиков по проекту перебивали возмущенные коллеги по парламенту. В результате большинство политиков высказали предположение, что закон может создать лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.
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