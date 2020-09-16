Рада не разрешила студентам-иностранцам учиться на русском языке

Рада не разрешила обучать студентов на русском / фото: 1news.az

В Верховной Раде парламентарии отказались разрешить обучение на иностранном языке в высших учебных заведениях страны, поскольку посчитали, что закон может создать лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

Как сообщили депутаты во время заседания парламента 16 сентября, законопроект № 3717 отправили на доработку. Об этом сообщает УНИАН.

Закон об обучении на иностранном языке в украинских вузах поддержали 210 нардепов, однако за его направление на повторное первое чтение проголосовали 235 депутатов Рады.

В документе указано, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев или лиц без гражданства, обучение может проводиться на иностранном языке. Однако учебные заведения, подчеркивалось в законе, должны обеспечить изучение упомянутыми лицами государственного языка.

В ходе обсуждения в сессионном зале началась дискуссия, а докладчиков по проекту перебивали возмущенные коллеги по парламенту. В результате большинство политиков высказали предположение, что закон может создать лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

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