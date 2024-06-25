Разгромное решение: ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Крыму

Это решение - доказательство того, что РФ подло врет о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму, подчеркнул Лубинец.

https://glavred.info/ukraine/razgromnoe-reshenie-espch-priznal-rf-vinovnoy-v-narushenii-prav-cheloveka-v-krymu-10575791.html Ссылка скопирована

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу "Украина против России по Крыму". Суд признал, что Россия систематически нарушает права человека на оккупированном полуострове. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, европейский суд по правам человека единогласно установил ряд нарушений прав человека Россией в оккупированном Крыму с 2014 года.

Стоит отметить, что это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека во временно оккупированном Крыму.

видео дня

Украина доказала в ЕСПЧ, что:

российская оккупационная власть незаконно задерживала украинцев, крымских татар на полуострове и жестоко обращалась с ними;

Россия проводила принудительную паспортизацию наших граждан;

оккупанты запрещали мирные собрания и протесты;

крымских татар россияне подвергали дискриминации;

права политзаключенных нарушались, их не возвращали в Украину, также они подвергались жестокому обращению.

"Это решение - доказательство того, что РФ подло врет о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму. Также это один из шагов на пути привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко также отметила, что это "разгромное решение для агрессора".

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что именно Россия отвечает за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев. Поэтому, Украина сама выбирает цели для атак по объектам РФ в Крыму.

ВСУ в ходе атаки на Крым в ночь на 24 июня, вероятно, поразили центр космического слежения. Это грозит "отрезать" захватчикам часть их налаженной сети космической связи.

Для освобождения оккупированного Крыма Силы обороны должны продолжить уничтожать военные объекты оккупантов на территории полуострова, а также нанести удар по Крымскому мосту. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред