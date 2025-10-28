Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

Завод Artwinery в Бахмуте, который изготавливал "Артемовское" был уничтожен во время российского вторжения.

Каким было шампанское из Бахмута / Коллаж: Главред, фото: Artwinery

В Бахмуте работал легендарный завод Artwinery, который производил "Артемовское" шампанское

Во время боев в 2023 году завод пострадал, трое работников погибли

Производство шампанского было перенесено в Одесскую область

В пятницу, 24 октября, мир отмечал День шампанского - напиток, который ассоциируется с торжественностью, победами и праздниками. В Украине этот праздник мог бы иметь особое звучание в Бахмуте - городе, где десятилетиями работал известный завод шампанских вин Artwinery.

Но сегодня Бахмут - разрушен, а его винная слава стала символом несокрушимости. Главред собрал факты об истории винного бренда со ссылкой на Суспільне.

От подземных галерей до национального бренда

Завод возник в 1950-х годах, когда Бахмут еще носил название Артемовск. Подземные меловые шахты стали идеальной средой для выдержки игристого вина. После обретения независимости Украины шампанское получило новое название - "Артемовское", и стало гордостью украинского виноделия.

Производство под обстрелами

Даже во время полномасштабного вторжения завод не останавливался. 500 работников ежедневно выходили на работу, когда фронт был за 10 км. Зимой 2023 года Бахмут оказался в эпицентре боев. Трое работников погибли, а остатки завода были разграблены российскими наемниками.

Шампанское живет теперь в Одесской области

Несмотря на потерю производственных мощностей, Artwinery продолжает работу в Одесской области. Часть вина, изготовленного в Бахмуте, успели эвакуировать - оно созревает и в дальнейшем радует ценителей.

Возвращение после победы

Компания планирует вернуться в Бахмут после его освобождения. Восстановление завода станет не только экономическим шагом, но и актом памяти - за город, за людей, за украинское шампанское, ставшее символом стойкости.

