Разумков пояснил отсутствие официального заявления по выборам в Беларуси

Разумков озвучил беларуский вопрос / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не включает в повестку дня парламента проект постановления по результатам выборов в Беларуси, поскольку результатом станут споры и расхождения в мнениях.

"Право законодательной инициативы имеется у любого народного депутата, в том числе и по постановлениям. Во-первых, есть процедура: они должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, для народных депутатов это будет достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях. Поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете, а уже исходя из этого будем принимать решение — включать или нет, рассматривать или нет, в каком режиме и когда это может происходить", — сообщил Разумков 24 августа в рамках брифинга.

Читайте такжеВ Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с БеларусьюПо словам спикера, Украина обязана сделать все, что от нее зависит, чтобы Беларусь сохранила независимость и перестала быть "точкой напряжения".

"Я считаю, что надо сделать все, что от нас будет зависеть. Для нас это близкая республика, близкий народ. И для нас очень важно — и как для государства, и как для людей — чтобы Беларусь сохранила свою независимость, чтобы она была европейским государством, которое развивалось вместе с нами, а не было еще одной точкой напряжения и даже войны на границах нашего государства", — подчеркнул политик.

Напомним, в белорусском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил массовые беспорядки и акции протеста в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко выступил публичными с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского. По его мнению, именно они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс и виновны в том, что Беларусь сотрясают протесты.