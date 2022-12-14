"РФ беспомощна против ударов Украины по ее территории": эксперт объяснил причину

России уже нечем пугать Украину. А тактическое ядерное оружие она не применит, ведь вылетит с треском из "ядерного клуба" и получит ответ.

Эксперт Александр Коваленко отмечает, что Россия не применит тактическое ядерное оружие/ скрин

В случае нанесения Украиной ударов по территории России стране-агрессору не будет чем ответить. Усилением агрессии и ракетными обстрелами наше государство уже не испугаешь, ведь РФ и так постоянно это применяет. А тактическое ядерное оружие Россия не использует, ведь от этого ей самой будет хуже.

К тому же на ситуацию на фронте применение такого оружия не повлияет. Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Тактическое ядерное оружие ничего не решает в современной войне. Его применяют для чего – чтобы в какой-то локации нанести такой удар и убить 50-60, 100 украинских военных?", – говорит эксперт и объясняет, что такой удар для общей ситуации на фронте точно нельзя назвать результативным.

А вот последствия, которые России придется "разгребать" после такого удара будут для нее катастрофическими. Применение ядерного оружия для РФ станет концом его участия в ядерном клубе.

"Даже те страны, которые долгое время демонстрировали свою лояльность к РФ – Индия, Китай – не одобряют ее постоянные угрозы ядерным ударом. Официальные лица в Нью-Дели, Пекине так и заявляют, чтобы Россия была осторожнее в своих заявлениях относительно ядерного оружия", – объясняет Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Такое поведение Кремля раздражает даже тех, кто был условно "партнером и коллегой" России. А вот после применения такого оружия против страны-агрессора соберется коалиция. И следствием этого станет то, что РФ будет еще большим изгоем, чем была до того.

"И пусть в России раздражаются, что кто-то наносит удары по их аэродромам, но они с этим ничего не могут сделать. Единственное, что могло бы противодействовать этим ударам – это их ПВО, но она окончательно опозорилась", – добавляет эксперт.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что Украина может закончить войну и выйти на границы 1991 года весной 2023 года. Также есть шанс попасть в Североатлантический альянс – уже заметно движение в эту сторону.

Также Свитан ранее отмечал, что у Пентагона и НАТО есть готовность предоставлять Украине вооружение для защиты от страны-агрессора РФ в нужных объемах. Такая помощь постоянно предоставляется. Но "палки в колеса" в вопросе предоставления оружия могут вставлять западные политики.

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