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РФ цинично нарушила договоренности: Лубинец раскрыл детали расстрела бойцов в Авдеевке

Руслана Заклинская
24 февраля 2024, 21:22
Украина постоянно сталкивается с тем, что Россия нарушает договоренности и нормы гуманитарного права, сказал Лубинец.
РФ цинично нарушила договоренности: Лубинец раскрыл детали расстрела бойцов в Авдеевке
Украина имела договоренности с Россией по раненым военным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Украина заключила договоренности с Россией по эвакуации раненых военных из Авдеевки. Однако российская сторона цинично нарушила договоренности. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, соглашение с оккупантами предусматривало, что россияне заберут раненых украинских военных в плен, обеспечат им медицинскую помощь, а впоследствии вернут через процедуру обмена пленными.

"У нас была возможность коммуницировать с российской стороной. Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а потом вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться", - сказал Лубинец.

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Также Лубинец подчеркнул, что Украина не впервые сталкивается с невыполнением договоренностей со стороны РФ. Россия постоянно нарушает договоренности и нормы гуманитарного права.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Бои за Авдеевку

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих. Он также отметил, что принимаются меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.

Также в течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат. Генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов.

Как сообщал Главред, оккупанты расстреляли шестерых украинских военных, которые оказались в окружении в районе "Зенита" в Авдеевке, сообщила OSINT-сообщество DeepState. По анализу экспертов, позиции защитников были в окружении россиян в течение нескольких дней. К сожалению, четверо раненых и двое бойцов не смогли прорваться к основным силам.

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