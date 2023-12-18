РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовиться

Будет попытка захвата Россией новых украинских территорий. Новые фортификационные сооружения строятся не зря.

https://glavred.info/ukraine/rf-poydet-v-nastuplenie-v-treh-oblastyah-ekspert-skazal-komu-prigotovitsya-10525976.html Ссылка скопирована

Тарас Загородний считает, что оккупанты будут наступать в трех областях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Страна-агрессор Россия будет продолжать наступление. Есть риск того, что оккупанты снова накинутся на Харьковскую область, и эти риски достаточно высоки. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний и призвал не недооценивать Россию.

"Да, думаю, да (будет попытка захвата Россией новых территорий, - ред.). Не зря строятся новые фортификационные сооружения, новая защита. Такая вероятность есть, и она высока", - сказал он.

Помимо Харьковской области возможно будет атака на Сумскую и Черниговскую областей.

"Киев пока под вопросом, но я думаю, россияне могут попытаться", - считает Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Как сообщает Welt, Украина планирует контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.

В случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий. Об этом заявила глава временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам мониторинга поставки оружия Александра Устинова.

Тем временем военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что у российских оккупантов есть приоритетная цель на зимний период. Сейчас они возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается создать изюмскую группировку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.