РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

Армия РФ имеет определенный успех на Покровском и Кураховском направлениях, заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Там есть позиции, на которые россияне продвинулись. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".
Эксперт говорит, что на сегодня Покровское и Кураховское направления являются основными по количеству атак, наступательных действий российских войск, и по концентрации сил и средств.
"Ориентировочно, до 140 тысяч российских военных находятся по этим двум направлениям, ведут наступательные действия", – добавил Мусиенко.
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Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
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