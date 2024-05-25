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РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

Алексей Тесля
25 мая 2024, 04:30
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На некоторых позициях российские оккупанты сумели продвинуться, подчеркнул Александр Мусиенко.
Александр Мусиенко, ВСУ
/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Армия РФ имеет определенный успех на Покровском и Кураховском направлениях, заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Там есть позиции, на которые россияне продвинулись. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Эксперт говорит, что на сегодня Покровское и Кураховское направления являются основными по количеству атак, наступательных действий российских войск, и по концентрации сил и средств.

видео дня

"Ориентировочно, до 140 тысяч российских военных находятся по этим двум направлениям, ведут наступательные действия", – добавил Мусиенко.

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Ранее сообщалось, что на юге ВСУ отбросили россиян. На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что враг получил по зубам на Харьковщине, ВСУ перешли в контрнаступление. Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Курахово Покровск Александр Мусиенко война России и Украины
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