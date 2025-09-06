РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

Главное:
- Увеличивается перевозка боеприпасов российскими войсками на юге
- В последнее время наблюдается усиление активности противника
На Запорожском направлении участники движения "Атеш" отмечают увеличение перевозок боеприпасов российскими войсками, что может указывать на подготовку нового наступления.
Как сообщают украинские партизаны, в последнее время наблюдается усиление активности противника.
Особенно это проявляется в районе Урзуфа (координаты: 46.9221310, 37.1135310), где фиксируются регулярные колонны с боекомплектом, движущиеся по одними и теми же маршрутам. Увеличилось и количество техники, задействованной в доставке снарядов и ракет.
Кроме того, были выявлены новые места разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов боеприпасов вблизи линии фронта.
В "Атеш" подчеркнули, что вся разведывательная информация оперативно передаётся Силам обороны Украины. Это помогает наносить точные удары по складам и логистике врага, ослабляя его наступательный потенциал.
РФ готовит наступление: мнение аналитиков
По информации Bloomberg, ссылающейся на осведомлённые источники, на прошлой неделе в Тулоне в рамках 25-го заседания франко-немецкого оборонного совета представители Германии и Франции подняли вопрос о стремительном усилении российских войск в районе Покровска.
В случае падения Покровска открывается путь к наступлению на Краматорск и Славянск, что может изменить ситуацию на фронте в пользу России.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.
Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.
Читайте также:
- Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области
- ВСУ успешно контратакуют возле большого города: разведка оценила действия россиян
- Успех в Донецкой области: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред