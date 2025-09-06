Укр
РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 14:59
Оккупанты РФ создают временные склады боеприпасов вблизи линии фронта.
ВСУ выбили россиян под Покровском
РФ может готовить новое наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Главное:

  • Увеличивается перевозка боеприпасов российскими войсками на юге
  • В последнее время наблюдается усиление активности противника

На Запорожском направлении участники движения "Атеш" отмечают увеличение перевозок боеприпасов российскими войсками, что может указывать на подготовку нового наступления.

Как сообщают украинские партизаны, в последнее время наблюдается усиление активности противника.

Особенно это проявляется в районе Урзуфа (координаты: 46.9221310, 37.1135310), где фиксируются регулярные колонны с боекомплектом, движущиеся по одними и теми же маршрутам. Увеличилось и количество техники, задействованной в доставке снарядов и ракет.

Кроме того, были выявлены новые места разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов боеприпасов вблизи линии фронта.

В "Атеш" подчеркнули, что вся разведывательная информация оперативно передаётся Силам обороны Украины. Это помогает наносить точные удары по складам и логистике врага, ослабляя его наступательный потенциал.

РФ готовит наступление: мнение аналитиков

По информации Bloomberg, ссылающейся на осведомлённые источники, на прошлой неделе в Тулоне в рамках 25-го заседания франко-немецкого оборонного совета представители Германии и Франции подняли вопрос о стремительном усилении российских войск в районе Покровска.

В случае падения Покровска открывается путь к наступлению на Краматорск и Славянск, что может изменить ситуацию на фронте в пользу России.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

война России и Украины российское наступление
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

