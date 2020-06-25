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Россия вновь нападет на Украину: генерал США назвал сценарий оккупации Херсонской области

Российские войска готовят новую агрессию против Украины в рамках учений Кавказ-2020.

25 июня 2020, 10:19
Российские войска
Россия может вторгнуться в Херсон из-за засухи в аннексированном Крыму / npr.org

Под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму Россия уже в сентябре будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область с целью захвата дамбы. Оккупация может состояться в рамках учений Кавказ-2020.

Об этом заявил генерал США, бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в сентябре Кремль под прикрытием гуманитарного кризиса по причине засухи и нехватки водных ресурсов на полуострове может реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область. Именно в этот период Россия в Южном военном округе будет проводить учения Кавказ-2020, в рамках которых она может осуществить военные маневры.

"У них значительная засуха в Крыму из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по северному крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии", – сказал Ходжес, допустив сценарий захвата российскими военными дамбы в Херсоне.

Согласно предположению Ходжеса, Россия в сентябре сделает заявление о гуманитарном кризисе в аннексированном Крыму по причине отсутствия водных ресурсов.

"А затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым", - полагает он.

Напомним, в аннексированном Крыму зафиксирована сильнейшая за последние 150 лет засуха. В связи с тем, что пересохли верховья Белогорского водохранилища, ситуация на полуострове может привести к гуманитарной катастрофе.

новости Украины новости Крыма новости Херсона армия России Бен Ходжес
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