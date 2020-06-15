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"Русскоговорящие, объявим бойкот": в Сети разозлились отказом McDonald's обслуживать на русском

15 июня 2020, 15:18

Произошел очередной скандал в Украине на языковой почве.

Макдональдс
В Сети разозлились отказом McDonald's обслуживать на русском/ retailers

Популярная сеть заведений быстрого питания McDonald's оказалась в эпицентре нового языкового скандала.

Сперва блогер Евгений Хурсин обратил внимание пользователей социальной сети Facebook на то, что в электронном меню популярной сети McDonald's доступны только лишь языка ‒ украинский и английский (русский – отсутствует).

"McDonald's Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать что их тоже нет", ‒ написал он.

Затем свое мнение высказал журналист и блогер Денис Гороховский.

"McDonald's оказался в эпицентре языкового скандала. Правда, на этот раз возмутились русскоязычные граждане Украины, что бывает редко. Но МакДональдс озвучит свою официальную позицию: русского языка в заведении не будет. Будут ли там русскоязычные посетители каждый уже будет решать для себя", ‒ высказался он.

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"McDonald's Украина и Россия. Два взгляда на демократию, толерантность и уважение к правам людей. В чем сложность прописать меню на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках, признанными популярными в Украине? Чтобы без скандалов и хейта?", ‒ полагает он.

Пользователь Антон Марсович тоже призвал русскоязычных украинцев к бойкоту McDonald's.

"Компания McDonald's решила работать только для украиноязычных. Дискриминация на почве языка. Отлично. Для русскоязычных всегда найдетеся приличный ресторан. А вообще, не надо ничего есть в McDonald's. Это не еда, а чистое зло для здоровья", ‒ подытожил он.

В ответ на устроенную полемику в украинском филиале McDonald's ответили, что во всех заведениях сети в Украине основной язык коммуникации ‒ украинский.

"В компании МакДональдз в Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, украинским языком предоставлена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях", ‒ говорится в тексте.

Напомним, ранее представители McDonald's были вынуждены публично извиняться за своего сотрудника, который в заведении в киевском районе Осокорки отказался обслуживать клиента на украинском языке.

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