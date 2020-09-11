"Шмыгаль кладет х*й, министр посылает": "слуга народа" рассказал о зашкварах Кабмина

Александр Дубинский / УНИАН

В Украине остается все меньше экономических резервов для возрождения экономики, заявил народные депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

В интервью Strana.ua он обвинил Кабинет министров Дениса Шмыгаля в нежелании выстраивать конструктивную работу с депутатским корпусом.

"Если экс-премьер Гончарук по неопытности не общался с парламентом, не понимал, как правильно выстроить взаимоотношения, то действующий премьер Шмыгаль просто системно кладет х*й, подыгрывая западным партнерам и делает то, что они от него требуют. Против него настроен парламент. Мы проголосовали за пакет министров, а потом приходим к министру финансов, а он, грубя говоря, нас посылает", - разоткровенничался нардеп.

Дубинский также рассказал об отсутствии результатов борьбы с контрабандой на таможне.

"Вот я прихожу и говорю министру финансов Марченко, что у него зашквар на таможне, а он отвечает, что ему пох*й. Они не только не побороли коррупцию, о которой говорил Уманский. Они ее заново оседлали. Марченко назначил очередного своего фунта на таможню, и вернул всех старых коррупционных таможенников. Он подмял под себя всю коррупционную тему и создал новый "офис контрабанды", - пояснил "слуга народа".

В то же время Дубинский скептически оценил вероятность смены Кабмина пакетным голосованием.

"Можно было бы "сбить" Шмыгаля, и поставить сильного премьера, но депутаты больше не проголосуют пакетом. Теперь все будут требовать встречи на фракции с каждым кандидатом на пост министра. Так поставить ручной Кабмин не выйдет. Не будет голосов", - добавил нардеп.

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Напомним, ранее Дубинский заявил о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль "стремится сохранить коррупцию на таможне и в налоговой".

По словам нардепа от Слуги народа, с этой целью Шмыгаль пытается протолкнуть "коррупционный" закон.